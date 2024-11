Palermo, Sea Watch al porto: sbarcano 16 migranti, verifiche sanitarie

I passeggeri non sarebbero in condizione di viaggiare

PALERMO – La Sea Watch, l’imbarcazione della Ong con a bordo 49 migranti salvati nei pressi di Malta, è nel porto di Palermo. La nave doveva raggiungere Ravenna per portare a terra le persone salvate ma alcuni passeggeri non sarebbero stati in condizioni di proseguire il viaggio.

La visita ai migranti

Per questo è stata decisa la sosta al porto di Palermo per fare salire a bordo alcuni medici che dovranno verificare le condizioni sanitarie. Il tribunale dei minori di Palermo ha disposto lo sbarco dei minori: si tratta di 5 non accompagnati più uno accompagnato.

Insieme a loro verranno fatti sbarcare anche una decina di migranti per verifiche mediche. Alla fine delle verifiche sanitarie sarà deciso se fare sbarcare a Palermo i migranti, o una parte, o fare proseguire il viaggio verso il porto stabilito.