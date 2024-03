Palermo, segato palo con telecamera contro l’abbandono di rifiuti

La denuncia del consigliere della Seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi

PALERMO – Un palo con una telecamera è stato segato di netto in via Messina Marine. L’impianto era stato installato nei pressi dei cassonetti per scovare i cittadini che conferiscono rifiuti senza rispettare le ordinanze. La segnalazione è partita dal consigliere della seconda circoscrizione, Giuseppe Guaresi.

“All’altezza del civico 785 era stata installata una fototrappola a pochi metri dall’area in cui si gettano i rifiuti – dice il consigliere -. Era stata collocata per immortalare gli sporcaccioni che gettano l’immondizia negli orari non consentiti o abbandonano altro materiale che quotidianamente provoca qui la formazione di discariche a cielo aperto”. Qualcuno ha segato il palo. “Vi annuncio l’arrivo di Fleximan quindi, anche qui a Palermo”, aggiunge. Il riferimento è alla persona, o al gruppo non ancora identificato, che nelle regioni del Nord Italia ha negli scorsi mesi abbattuto numerosi autovelox. Un fenomeno tornato alla ribalta pochi giorni fa nel Lazio, dove sono stati segati anche i pali dei ripetitori 5G.