Oltre mille chili di tonno catturato in modo illecito: scatta il sequestro

SANTA FLAVIA (PA) – Nella notte tra il 25 ed il 26 maggio 2022, presso il comune di Santa Flavia, personale del Centro di Controllo Area Pesca della Guardia Costiera di Palermo ha effettuato un’attività di contrasto alla pesca illecita del tonno rosso. L’attività di monitoraggio svolta nei pressi dell’ambito portuale di Porticello, iniziata nel pomeriggio e protrattasi fino a notte fonda, ha consentito di individuare alcune unità da pesca intente a sbarcare illegalmente esemplari di Tonno Rosso.

I militari operanti, dopo aver seguito i movimenti di un furgone che poco prima aveva caricato prodotto ittico nel porto sopracitato, lo hanno seguito attraverso le strade interne del comune di Santa Flavia per poi procedere al fermo del mezzo ed alla conseguente ispezione a bordo. Al suo interno sono stati rinvenuti n.9 esemplari di tonno rosso, per un totale stimato di Kg. 1.250 il prodotto risultava privo della necessaria documentazione amministrativa e, pertanto, catturato e detenuto in modo illecito.

Al conduttore del veicolo è stata contestata la violazione dell’art. 11 comma 1 del D.lgs 04/2012 e comminata una sanzione amministrativa di € 2.667. Ulteriori sanzioni sono in corso di elevazione nei confronti dei pescherecci che hanno sbarcato gli esemplari di tonno rosso in assenza delle relative autorizzazioni.Gli stessi esemplari sono stati ritenuti idonei al consumo umano da parte del medico-veterinario dell’ASP di Palermo e successivamente consegnati in beneficenza al personale del ‘Banco Alimentare’ di Palermo.