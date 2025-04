Palermo, sequestro e maxi multa a un locale senza autorizzazioni

L'intervento dei vigili su segnalazione dei residenti

PALERMO – La polizia municipale di Palermo è intervenuta, su esposto dei residenti, del SUAP e della Questura, in corso Tukory dove un locale è stato sequestrato perché totalmente privo dei requisiti e titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali.

Al momento del sopralluogo, sebbene vietato dal Regolamento comunale movida, il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro oltre le ore 22.00, a numerosi avventori, tutti identificati. Non disponeva di SCIA sanitaria, nè di quella per la somministrazione di alimenti e bevande, non esponeva i prezzi delle bevande alcoliche nei banchi di vendita e il locale versava in gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie.

Gli agenti intervenuti hanno proceduto al sequestro cautelare amministrativo del locale con apposizione di sigilli e di tutte le bevande alcoliche e superalcoliche detenute, ai fini di vendita, all’interno del pubblico esercizio. Nel dettaglio: 4.052 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.124 bevande alcoliche in lattina. Multe per circa 12 mila euro.