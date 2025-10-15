Palermo Show, tutto pronto per la seconda edizione

Il tema portante di quest’anno è “Io sono Energia” che nasce dal libro di Francesco Panasci

PALERMO – In un tempo in cui la città fa i conti con cronache dure e ferite profonde, Palermo Show riaccende la luce del bello, dell’arte e della comunità. È il racconto di una Palermo che non si arrende alla violenza ma risponde con la musica, il talento e la solidarietà.

Domenica 19 ottobre 2025, al Teatro Politeama Garibaldi, la seconda edizione dello show ideato da Francesco Panasci promette una serata di energia, riflessione e rinascita collettiva. Il tema portante di quest’anno, “Io sono Energia”, nasce dall’omonimo libro di Francesco Panasci (Panastudio Edizioni, 2025) e si trasforma in una dichiarazione di intenti. Non un titolo astratto, ma un invito a riscoprire la forza dell’energia umana: quella pulita, onesta, solidale e creativa, che anima le persone comuni, chi lavora, chi sogna, chi costruisce ogni giorno con fatica e dignità.

Attraverso la musica, il sorriso, l’arte e la condivisione, Palermo Show vuole raccontare una città che non dimentica le proprie ferite, ma sceglie di reagire con la bellezza, la cultura e la legalità. È la Palermo che si stringe intorno alla sua comunità, che tende la mano a chi ha più bisogno, e che trasforma l’emozione in partecipazione.

Sul palco del prestigioso Teatro Politeama si alterneranno momenti di grande spettacolo con la Pana Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Gaetano Colajanni, che regalerà al pubblico l’emozione della musica dal vivo con arrangiamenti orchestrali coinvolgenti. Insieme all’orchestra si esibirà il tenore Mimmo Ghegghi.

La comicità sarà protagonista con gli interventi di quattro straordinari artisti del panorama comico siciliano: Manlio Dovì, Manfredi Di Liberto, Antonio Panzica e Chris Clun, pronti a strappare risate e portare allegria con il loro talento. Un momento particolarmente suggestivo sarà rappresentato dalla performance di sabbia e musica dei Synthalìa, con le note originali al pianoforte di Francesco Panasci che si fonderanno con le visioni disegnate in tempo reale con la sabbia da Stefania Bruno, creando un’esperienza artistica sensoriale, immersiva e poetica che lascerà il pubblico senza fiato.

Lo show vedrà tra i protagonisti sul palco FisarVoice, il progetto musicale di Marianna Costantino alla voce e Pierpaolo Petta alla fisarmonica. Un raffinato dialogo musicale che mescola jazz, canzone d’autore e tango argentino, proponendo un repertorio eclettico con interpretazioni personali e arrangiamenti originali. La serata sarà condotta da Barbara Lipari e Maurizio Midulla. Uno spettacolo completo che unisce l’eleganza della musica sinfonica, la leggerezza del cabaret, la potenza della sand art, la voce del jazz e l’impegno civile di chi crede ancora nella cultura come motore di rinascita.

Teatro Politeama – Palermo Domenica 19 Ottobre 2025 Ore 21:00 ingresso libero su invito fino a esaurimento posti Info: 091 325284. Un evento patrocinato da importanti istituzioni tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo, in collaborazione con ECU – European Culture University, che da anni opera nella formazione culturale, digitale e sociale, promuovendo l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro e la crescita di nuove professionalità.