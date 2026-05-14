Gli interventi in viale Ercole e viale Diana

PALERMO – Si riaccende l’illuminazione del parco della Favorita: sostituite le linee di alimentazione danneggiate dai furti di cavi in viale Diana e in viale Ercole, dove arrivano anche 95 centri luminosi a led di nuova generazione.

Amg Energia ha realizzato l’intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato e finanziato dall’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Palermo, volto proprio al ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione del parco nei tratti danneggiati dal furto dei cavi di alimentazione.

Queste porzioni di impianto sono state anche riqualificate con l’upgrade dei punti luce: 95 kit retrofit led di nuova generazione, che prendono il posto dei precedenti centri luminosi, in viale Diana, dove ne sono già attivi 70, e in viale Ercole dove gli altri 25 verranno installati nei prossimi giorni.

Contemporaneamente, con attività di natura ordinaria sui circuiti e sui singoli punti luce, sono stati riaccesi pure un centinaio di altri centri luminosi presenti nel tratto di viale Diana che dall’incrocio con via della Favorita procede in direzione di Mondello. Si tratta di un vero e proprio programma di ripristino complessivo dell’illuminazione del parco.

I lavori sono stati effettuati dalla direzione Pubblica illuminazione e verifiche di Amg Energia con il supporto dell’impresa C.G. SYSTEM. Hanno riguardato le zone interessate dai furti di cavi: in viale Diana, nel tratto compreso tra il nucleo Ippomontato e Casa Natura ma anche nel tratto successivo sino all’incrocio con via Mater Dolorosa, dove l’impianto è stato danneggiato da un furto proprio la scorsa settimana, e in viale Ercole (tratto fontana d’Ercole/Palazzina Cinese).

L’intervento straordinario è stato deciso e autorizzato dall’Ufficio pubblica illuminazione dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune per un importo di oltre 49 mila euro. Gli operatori di Amg Energia hanno effettuato preliminarmente la bonifica e la pulizia dei pozzetti di ispezione, per procedere con la posa dei cavi che ha richiesto l’esecuzione di saggi stradali, scavi e ripristini.

Le attività sono state completate con la collocazione, al posto dei precedenti centri luminosi, di kit retrofit led di nuova generazione, che garantiscono risparmio energetico ed efficienza: 70, già in funzione, in viale Diana (tratto nucleo Ippomontato-Casa Natura) e altri 25 in viale Ercole, nella porzione di strada compresa tra la fontana d’Ercole e la Palazzina Cinese, dove proseguiranno le attività di installazione. Gli interventi sono stati completati dalla manutenzione ordinaria, che ha consentito la riaccensione di un altro centinaio di punti luce, soprattutto nel tratto di viale Diana che, dall’incrocio con via della Favorita, prosegue verso Mondello.

“Con questo intervento ripristiniamo la piena fruibilità di uno spazio pubblico importante della città come la Favorita – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando –. Restituiamo al parco sicurezza e vivibilità oltre che decoro soprattutto in vista della stagione estiva, senza dimenticare l’innovazione con l’installazione di nuovi centri luminosi a led”. “Amg Energia conferma il suo impegno al fianco dell’amministrazione cittadina – afferma il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma – Siamo al lavoro su più fronti di manutenzione, con l’obiettivo di offrire alla città un servizio migliore”.