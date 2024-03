Palermo, si ribalta un’auto in via Lanza di Scalea: ci sono due feriti gravi

Coinvolta anche una bimba

PALERMO – Un’autovettura si è ribaltata in via Lanza di Scalea a Palermo nella zona del velodromo. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone. Due gravissime in codice rosso e una bimba sono state portate da alcuni parenti al pronto soccorso di Villa Sofia.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo i feriti, un 32enne ed una 28enne, e li hanno affidarli ai sanitari del 118 che l’hanno trasportati al pronto soccorso. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale.

(IN AGGIORNAMENTO)