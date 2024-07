Palermo, Sicilia 2024 Endas dressage e horse jumping: i vincitori

La fine in scena a Villa Pensabene

Dopo le quattro tappe durante la stagione, è andata in scena nel fine settimana appena trascorso la finale del “Sicilia 2024 Endas dressage e horse jumping”. I partecipanti, sotto gli occhi del giudice Ida Greco, nonostante il grande caldo, hanno regalato due giornate di emozioni al pubblico presente al centro concorsi di Villa Pensabene, a Palermo.

Ecco tutti i vincitori premiati con coppe e medaglie. Nel dressage, al primo posto nella categoria ID 20 pulcini troviamo Elena Rinaudo; nell’ID 20 junior Noemi Cucchiara; nell’E 80 junior Dalila La Sala; infine nell’E 80 senior successo per Jasmine Nadi.

Per il salto, nella categoria L60 vittoria per Aurora Cammarata; nella L70 trionfa Clara Gulino e nella LB80 Dalila La Sala. In conclusione, nella combinata ID pulcini primo posto per Elena Rinaudo; nella combinata ID 20 junior affermaizone per Noemi Cucchiara; dunque nella combinata E 80 junior c’è il tris di Dalila La Sala.

Applausi per tutti senza dimenticare mai i valori di Endas Sicilia ovvero partecipazione, passione, lealtà e impegno. Si conclude così con successo la stagione di equitazione di Endas Sicilia, condotta dal responsabile Giuseppe La Barbera, con la collaborazione della responsabile della segreteria tecnica Linda Glorioso.

“Il 2024 è stato il miglior anno di sempre per il settore equitazione di Endas Sicilia, abbiamo lavorato tanto e bene ed i numeri dimostrano il gradimento da parte di tutti gli appassionati della disciplina. Abbiamo innalzato le competenze tecniche dello staff coinvolgendo i migliori stakeholder del settore. Siamo stati contattati da importanti aziende che vogliono sostenere il nostro movimento e questo ci rende orgogliosi”, dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.