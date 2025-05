Palermo, solenne Messa per Papa Leone: il messaggio di Lorefice

La celebrazione avrà luogo mercoledì 21 maggio 2025 nella Chiesa Cattedrale alle 18.30

PALERMO – Sarà l’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice a presiede la solenne Messa di ringraziamento per l’elezione di Papa Leone XIV. La celebrazione avrà luogo mercoledì 21 maggio 2025 nella Chiesa Cattedrale alle 18.30.

Palermo, solenne Messa per Papa Leone

Nei giorni scorsi l’Arcivescovo ha inviato al Papa Leone XIV, a nome dell’intera Chiesa palermitana, un messaggio con il quale ha voluto manifestare “il corale affetto in questo momento così significativo per la sua vita e per la vita della Chiesa, insieme alla preghiera che fin dal primo momento abbiamo elevato affinché lei possa guidare, con forza e mitezza, il gregge di Dio”.

“Le giunga la nostra sincera devozione – ha concluso l’Arcivescovo – mentre invochiamo per Lei la protezione della Santissima Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santa Rosalia nostra patrona e del Beato Martire Giuseppe Puglisi”.