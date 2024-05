Palermo, sorpresi a spacciare tra le vie del centro: in manette due 20enni

Sono stati trovati in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato sequestri di stupefacente ed arresti per spaccio di droga.

Gli arrestati sono L.D., 21anni palermitano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e K.M. di 20 anni, già sottoposto alle restrizioni legate all’obbligo di dimora e di presentazione alle autorità giudiziarie e da una perquisizione domiciliare è stato possibile rinvenire 2 involucri di crack, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 5mila euro.

I controlli

Gli agenti transitano da piazza Sturzo, hanno notato un uomo che circolava a bordo di un motociclo in direzione via Giuseppe Puglisi Bertolino. Gli agenti hanno fermato l’uomo che sembrava abbastanza teso. L’atteggiamento assunto dal giovane non è sfuggito agli agenti che hanno deciso di approfondire l’accertamento.

Gli agenti, durante il controllo, hanno rinvenuto all’interno dei jeans dell’uomo un pacco di sigarette contenente cinque dosi di hashish, dal peso complessivo di circa 22 grammi, mentre all’interno della manica della felpa un cofanetto in plastica contenente 12 dosi di cocaina.

Inoltre, ulteriori verifiche permettevano di rinvenire, nella tasca dei jeans dell’uomo, la somma di 845 euro.

I controlli da parte degli agenti si sono estesi all’interno dell’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto 7 buste contenenti marijuana, dal peso complessivo di 18 grammi.

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Nel secondo caso gli agenti, intervenuti in via delle Pergole, hanno sorpreso K.M., che si trovava in strada a spacciare. Dopo una perquisizione personale gli agenti hanno anche rivenuto 42 dosi di crack del peso di 7 grammi ed un coltello.

Una perquisizione domiciliare ha, invece, permesso di rinvenire 2 involucri di crack del peso di 43 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma di oltre 5mila euro.