Palermo, sorpreso in casa con 3 chili di droga: arrestato un 41enne

L'uomo era ai domiciliari. L'operazione della polizia allo Sperone con il cane antidroga King

PALERMO – Sorpreso in casa dalla polizia con tre chili di droga, arrestato un 41enne. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto nel quartiere Sperone dove gli agenti del commissariato Brancaccio hanno effettuato una perquisizione a casa dell’uomo che si trovava ai domiciliari in via Armando Diaz per altri reati collegati allo spaccio di droga.

Gli agenti, con l’aiuto del cane antidroga King, hanno trovato un sacchetto con 30 panetti e due pezzi di hashish, per un peso complessivo di poco meno di 3 chili. Trovato anche un barattolo di vetro contenente 23 dosi di cocaina e un sacchetto con involucri di marijuana per un peso complessivo di 81 grammi. Trovato che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. In cucina sono stati trovati e sequestrati 2.750 euro in contanti.