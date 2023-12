Palermo, spaccio di cocaina: arrestati due uomini alla Vucciria

I due sono già noti alle forze dell'ordine

PALERMO – Un uomo di 63 anni e un 37enne sono stati arrestati dai carabinieri di Palermo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina.

Controlli alla Vucciria

I due palermitani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati dai carabinieri nel quartiere Vucciria mentre cedevano un involucro, che si è rivelato essere una dosa di cocaina, a un uomo di 44 anni. Effettuato quindi un controllo anche nelle abitazioni degli indagati sono state recuperate altre 10 dosi di cocaina e oltre 400 euro in contanti.

Gli arrestati, su disposizione del pubblico ministero, sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida; l’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Palermo quale assuntore di stupefacenti a scopo non terapeutico. La droga sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del comando provinciale per le verifiche qualitativo – ponderali.