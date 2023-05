Palermo-SPAL, le pagelle: Sala e Brunori trascinatori, male Tutino

I voti dei rosanero al termine della sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie B

PALERMO – Dopo cinque partite senza vittoria il Palermo torna finalmente al successo ed entra in zona play-off. Allo stadio “Renzo Barbera” i rosa trionfano sulla SPAL grazie all’autorete di Meccariello e al gol di Brunori, con la rete di Varnier nella ripresa che non è bastata per rimontare il risultato maturato nel primo tempo.

Di seguito i voti dei rosanero:

PIGLIACELLI: Inoperoso per quasi tutta la durata del match, non riesce a mantenere la porta inviolata ma è incolpevole in occasione del gol della SPAL. VOTO: 6

MATEJU: Sicuro negli interventi, cresce nel corso del match disinnescando ogni tentativo pericoloso proveniente dalle sue parti. VOTO: 6,5

NEDELCEARU: Contro la SPAL, dopo qualche uscita in chiaroscuro, torna ad essere il difensore roccioso visto durante il torneo. Dalle sue parti non si passa e svetta su tutti i palloni alti sia dentro che fuori l’area di rigore. VOTO: 6,5

MARCONI: Prova convincente per il centrale ex Monza, efficace quando si tratta di intervenire in anticipo sugli attaccanti della SPAL in ripartenza. VOTO: 6,5

dal 85’ BETTELLA S.V.

BUTTARO: Non brilla come nella gara contro il Como ma nel complesso non demerita. Prova a farsi vedere anche in fase offensiva ma fallisce un’occasione clamorosa a porta vuota scivolando in area dopo aver saltato Alfonso. VOTO: 6

SEGRE: Inizia subito con un tiro pericoloso sul quale si oppone Alfonso, poi in fase offensiva di vede poco ma fa un lavoro enorme in fase di copertura. Fondamentale, soprattutto nella ripresa, con una serie di interventi in pressione alta a disinnescare le offensive della SPAL. VOTO: 6,5

GOMES: La migliore partita del francese degli ultimi mesi. È sempre presente, salta regolarmente l’uomo e gestisce il pallone in maniera estremamente ordinata con qualche verticalizzazione molto interessante per gli esterni e le punte. VOTO: 6,5

VERRE: Anche lui è protagonista di un buon primo tempo, mostrando seppur solo a strappi il suo alto tasso tecnico. Cala anche lui nella ripresa non riuscendo ad incidere. VOTO: 6

dal 76’ BROH: Entra nella fase più difficile del match e aiuta a fare schermo alle offensive della squadra ospite. VOTO: 6

SALA: Nel primo tempo è nettamente tra i migliori in campo, un moto perpetuo sulla corsia mancina e propiziatore di entrambe le reti dei rosa. Cala nel secondo tempo ma la sua rimane una prestazione di assoluto valore. VOTO: 7

dal 68’ AURELIO: Copre bene la sua corsia e, a campo aperto, si rende protagonista di qualche sgroppata utile a far rifiatare la squadra schiacciata nella propria metà campo. VOTO: 6

TUTINO: Inizia molto bene il match, facendo tanto movimento e aiutando a fare superiorità numerica in avanti. Nel finale di prima frazione fallisce però un’occasione davvero clamorosa a porta praticamente vuota e da quel momento si perde, sbagliando tutte le scelte con il pallone tra i piedi. VOTO: 5,5

dal 68’ SOLERI: Il suo ingresso in campo non sortisce praticamente alcun effetto, risultando praticamente fuori dalla partita. VOTO: 5,5

BRUNORI: Tra i mattatori del match, propizia l’autorete che sblocca le marcature e realizza la seconda rete facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto. Meno incisivo, così come tutto il resto della squadra, nella ripresa ma si merita indubbiamente la palma di migliore in campo. VOTO: 7

dal 76’ VIDO: A differenza di Soleri riceve qualche pallone e prova a saltare l’uomo, non incide in maniera prepotente ma prova a rendersi pericoloso. VOTO: 6

CORINI: Il Palermo finalmente torna a vincere e lo fa con una partita preparata in maniera intelligente. I rosa si rendono protagonisti di un primo tempo superlativo, con due gol segnati e almeno due occasioni clamorose per allargare in maniera importante il risultato. Nella ripresa la solita sofferenza, con la SPAL in avanti sulla via della disperazione ma i pericoli, tuttavia, non sono tanti a parte la rete su calcio piazzato. Una vittoria fondamentale che proietta il Palermo in zona play-off e che fa sperare in vista delle ultime due giornate di campionato. VOTO: 6