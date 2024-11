Dionisi: “Brunori? Gioca chi merita. Spezia? Dobbiamo battere una big”

Il tecnico: "Non faccio la formazione con il curriculum, ma con i fatti che vedo"

Il Palermo di Alessio Dionisi è in cerca di una svolta. I rosanero, nel quindicesimo turno del campionato di Serie B, affrontano in casa lo Spezia. E proprio dal “Barbera” la compagine siciliana vuole trovare un punto di ripartenza. Alla vigilia del match, il tecnico del club di viale del Fante ha presentato l’incontro in conferenza stampa.

La prima risposta dell’allenatore è sul caso Brunori: “Non sono un folle, gioca chi merita e chi dimostra in settimana. Questo è sempre stato, per me, un principio fondamentale per essere credibile in un gruppo. Al quale chiedo dal primo giorno di spingere e di non pensare all’io, ma di mettere il noi davanti all’io. E tutto questo giustamente deve poi portare al risultato. In queste ultime partite le prestazioni sono state migliori, ma non hanno portato al risultato che meritavamo”.

“A livello offensivo siamo stati meno efficaci, ma abbiamo creato e questo è un passo avanti perché all’inizio creavamo di meno, ma non è il passo in avanti che vorrei o che vogliamo. Non conta quello che hai fatto, di nessuno, il mio o quello dei giocatori. Conta quello che facciamo. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto e migliorarlo attraverso più efficacia in zona porta. Ripeto, tutto per me passa dall’allenamento, poi la risposta è la partita. L’allenatore deve fare delle scelte e ne sono responsabile, ma devo partire sempre da cosa vedo in settimana. Pur non potendo far giocare tutti”, ha ammesso Dionisi.

Dionisi verso lo Spezia

In seguito, Dionisi si è concentrato sul prossimo match contro il club ligure: ” Ho tre o quattro dubbi di formazione. Gomes meriterebbe di giocare sempre, però ci sta che l’allenatore faccia una scelta. Non ho preconcetti con nessuno. Dall’inizio ad ora ci sono tanti giocatori hanno sbagliato, in allenamento, nell’atteggiamento o nel post partita. Questi atteggiamenti sbagliati vengono sottolineati da me e dai dirigenti in un’ottica di miglioramento”.

“Chi ha sbagliato poi ha giocato, perché ha capito di aver sbagliato. Quindi voglio sottolineare il fatto che non chiudo la porta a nessuno, tantomeno ai calciatori importanti – spiega il tecnico dei rosanero -. Non faccio la formazione con il curriculum, ma con i fatti di quello che vedo. Gomes mi ha sorpreso, sono molto contento della sua crescita che mi aspettavo, non escludo che possa tornare in campo. Può giocare insieme a Ranocchia”.

“D’Angelo lo conosco bene, siamo stati già avversari in passato e lo stimo. Il suo vice è stato un mio ex compagno di squadra alla Fiorentina. C’è uno storico tra noi, lo ringrazio per i complimenti. Affrontiamo una squadra che sta sorprendendo perché ha dei valori. Hanno intensità, aggressività, vincono duelli. Sulle palle inattive è pericolosa, i numeri spiegano bene. Non ha ancora perso in campionato e ha vinto più del 50% delle partite che ha giocato”, dice Dionisi sullo Spezia.

“Affrontiamo una squadra da rispettare, ma fino a un certo punto. È arrivato il momento di battere una grande – sottolinea l’allenatore -. Lo Spezia in questo momento sta performando più di noi. Ognuno scende la propria strada e io non cambio la nostra, sono soddisfatto del percorso per quanto riguarda le prestazioni, chiaramente non per i risultati. Dobbiamo raggiungere il risultato attraverso le prestazioni ed è arrivato il momento. Con la Samp abbiamo fatto di tutto, ma non il massimo”.

Chiosa finale sull’episodio successo con il tifoso rosanero al “Barbera” al termine di Palermo-Sampdoria: “Non vorrei strumentalizzarla perché sono cose che possono succedere. Non dovrebbero succedere, però se ne sentono tante a volte (sorride, ndr). Comunque ho sbagliato, sono un personaggio pubblico per certi aspetti e non è stato un buon esempio a prescindere da come sia andata. Ne approfitto per chiedere scusa”.