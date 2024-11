Palermo-Samp, “Caro signor Dionisi, sono il tifoso che le ha rotto il c…”

Il sostenitore rosanero risponde al tecnico che gli ha urlato contro a fine gara

PALERMO – Nervosismo e tensione al triplice fischio di Palermo-Sampdoria. Il match, terminato con il risultato di 1-1, è stata l’ennesima delusione per i tifosi presenti al “Barbera”, che si aspettavano un risultato diverso. E al fischio finale del direttore di gara, sono arrivati fischi e dissenso per la compagine rosanero.

Dionisi, intercettato dalle telecamere a fine incontro, si è rivolto verso la tribuna urlando due volte: “Hai rotto il c…!”. La frase era indirizzata a un tifoso rosanero che, con insistenza, aveva provato, da dietro la vetrata dell’impianto sportivo di viale del Fante, a dire la sua in merito alle scelte tattiche dell’allenatore. Lo stesso tifoso, tramite un post su Facebook, ha voluto commentare quanto detto dal tecnico del Palermo.

“Caro sig Dionisi sono […] il tifoso che le ha rotto il ca**o quando, esasperato dalla sua incapacità di leggere la partita, ha messo Brunori all’87esimo indispettendo e offendendo la più bassa intelligenza calcistica presente allo stadio. Detto questo capisco la sua trance agonistica e la conseguente reazione volgare che non mi interessa minimamente – spiega nel post pubblicato sul noto social network -.

“Ma la invito a mente fredda a valutare la considerazione che ho dovuto farle attraverso la vetrata in cui le chiedevo di usare due punte e un mediano in meno visto lo schieramento della Sampdoria, visto che dopo una prestazione straordinaria abbiamo fatto 1 gol. Spero di rivederla e apprezzare i suoi accorgimenti per vincere le partite”, conclude il sostenitore rosanero.