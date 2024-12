Palermo-Spezia, novità a centrocampo per i rosa: le probabili formazioni

Seconda partita consecutiva in casa per il Palermo di Alessio Dionisi dopo il pareggio deludente contro la Sampdoria (1-1). Al “Barbera”, però, i rosanero hanno un ruolino di marcia davvero pessimo (solo una vittoria in 6 partite giocate) e oggi, a partire dalle 15.00, ci sarà di fronte lo Spezia di mister D’Angelo, che viaggia nei piani alti della classifica di Serie B. In viale del Fante va in scena la quindicesima giornata del campionato cadetto.

I siciliani sono reduci da un momento non del tutto positivo, soprattutto per quanto riguarda i match casalinghi. Nelle ultime cinque gare di campionato il Palermo ha vinto una volta sola, contro la Reggiana (unica vittoria in casa finora), poi tre pareggi e una sconfitta. Ma nelle sei gare giocate in casa da inizio stagione, la squadra di Dionisi ha ottenuto soltanto 6 punti, frutto di un successo, tre pareggi e due sconfitte. Il club del capoluogo siciliano è a 18 punti in graduatoria e le zone alte di quest’ultima sono sempre più distanti.

A Palermo arriva lo Spezia guidato dall’allenatore Luca D’Angelo. Una squadra già a quota 30 punti in classifica (momentaneo secondo posto) e che fino a questo momento del campionato non ha mai perso. Nei cinque turni precedenti i liguri hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi, segno di un’annata speciale per la compagine di La Spezia.

Palermo-Spezia: le probabili formazioni

Nel 4-3-3 di mister Dionisi (che perde Pierozzi per un po’), ci sono conferme nel pacchetto arretrato e in quello offensivo. L’unica novità potrebbe riguardare il centrocampo, con Ranocchia schierato ancora da “play” davanti alla difesa e Gomes pronto a tornare in campo dal primo minuto a discapito di Verre.

Luca D’Angelo, invece, schiera i suoi con il 3-5-2 e in squadra ha tanti ex Palermo presenti: Elia, Mateju, Aurelio e Soleri. Tra loro, Elia e Mateju potrebbero avere più chance di cominciare dall’inizio la gara, con Soleri, invece, pronto a subentrare a partita in corso.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nedelcearu, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Gomes; Insigne, Henry, Di Francesco.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Elia, Bandinelli, S. Esposito, Cassata, Reca; P. Esposito, Colak.