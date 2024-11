Palermo-Spezia, c’è lesione per Pierozzi: i convocati di Dionisi

La lista dei calciatori scelti per il match al “Barbera”

Il Palermo è pronto a scendere in campo al “Renzo Barbera” per il match contro lo Spezia in programma domenica 1 dicembre alle 15.00. In vista della gara, il sito ufficiale dei rosanero ha reso noto i calciatori convocati del tecnico Alessio Dionisi.

Le assenze ormai risapute sono quelle di Gomis, Blin e Saric. Ai “lungodegenti”, però, si aggiunge anche Niccolò Pierozzi. Il terzino, infatti, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione dell’adduttore lungo destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e potrebbe tornare a disposizione nel 2025.

Palermo-Spezia, i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro lo Spezia in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu