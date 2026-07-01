Palermo, stretta sulla movida: stop alla vendita di alcol da asporto

L'ordinanza di Lagalla è valida 30 giorni: ecco tutte le limitazioni

PALERMO – Nuove limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche nel centro di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza, valida per trenta giorni, che introduce una serie di restrizioni con l’obiettivo di contenere gli eccessi della movida e tutelare il decoro urbano e la sicurezza.

Il provvedimento è stato adottato al termine di un confronto tra l’amministrazione comunale, la VI commissione consiliare, gli uffici del Comune e le associazioni di categoria.

L’ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dall’1 alle 7, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare dalle 22 alle 7, con un’ulteriore restrizione nel tratto di via Maqueda compreso tra piazza Villena e piazza Giulio Cesare, dove la chiusura dovrà avvenire alle 20. È inoltre vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dall’1 alle 7, fatta eccezione per gli spazi regolarmente concessi ai pubblici esercizi.

“La movida è una risorsa economica, culturale e turistica fondamentale per Palermo e non può essere identificata con i comportamenti irresponsabili di una minoranza”, dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

“Il nostro obiettivo non è limitare le attività economiche né penalizzare chi lavora nel rispetto delle regole. Al contrario, intendiamo difendere la grande maggioranza degli imprenditori che investono nella città, creare occupazione e contribuire alla crescita del centro storico, evitando che pochi episodi compromettano il lavoro di tanti e l’immagine di Palermo. Proprio per questo l’ordinanza è nata da un confronto con la commissione consiliare e con gli stessi operatori economici”, concludono.