Lo stupro del Foro Italico, nuove intercettazioni: “Ci hanno fottuto”

Cosa hanno detto tre dei sette arrestati in caserma

1' DI LETTURA

PALERMO – Ci sono nuove intercettazioni agli atti dell’inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo al Foro Italico di Palermo. Sono state trascritte dai carabinieri e consegnate alla Procura, che le ha depositate in vista dell’incidente probatorio del prossimo 3 ottobre, quando la vittima ricostruirà in aula la terribile vicenda.

Intercettazioni in caserma

Le intercettazioni sono state registrate in caserma nei primi giorni di agosto. Quattro dei sette indagati erano già stati arrestati. Samuele La Grassa, Christian Maronia ed Elio Arnao erano stati convocati per l’interrogatorio. “Angelo (Angelo Flores, colui che ha ripreso la scena con il cellulare ndr) ha tutti i video nel telefono. Ti giuro”, diceva La Grassa. Per Maronia il video era la causa dei loro guai: “Questo per Angelo lo vedi che ha combinato”. La Grassa era meno critico, addirittura comprensivo: “… è stato l’unico che non l’ha entrata e ci sta andando nel mezzo”.

“Mi ha mandato un video…”

Arnao aveva cercato di limitare i danni: “Il telefono l’ho nascosto, è infilato sotto… perché c’è Angelo… mi ha mandato un video, lo cancello e me lo manda nuovamente“. Nelle intercettazioni fanno capolino, ancora una volta, parole che descrivono l’orrore della notte al Foro Italico. “Era spogliata tutta nuda… buttata come se fosse morta; “Sette maschi posso capire due maschi e una femmina, posso capirla assai assai… non ansimava più faceva ahi ahi”; “Gliel’ha infilata come un animale”; “L’abbiamo lasciata lì come una prostituta”.

Le ultime parole intercettate sono di Maronia: “Le telecamere che ci hanno fottuto perché noi mentre ce ne stavamo a braccetto la toccavamo”.