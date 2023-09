Lo stupro di Palermo, la vittima faccia a faccia in aula con il branco

La diciannovenne sarà sentita in aula

PALERMO – L’udienza si terrà il 3 ottobre. La diciannovenne vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico sarà sentita nel corso di un incidente probatorio. Ci sono sette giovani in carcere.

L’incidente probatorio è un istituto del diritto processuale che serve ad assumere anticipatamente un mezzo di prova con le forme del dibattimento ma nella fase delle indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari Clelia Maltese ha accolto la richiesta della Procura di Palermo.

Il luogo dove è avvenuta la violenza

L’incidente probatorio, che si svolgerà alla presenza degli avvocati delle difese e degli indagati, è previsto in casi eccezionali. Ad esempio quando è necessario cristallizzare una prova per evitare che vada inquinata o dispersa.

Gli indagati sono sette, tutti coetanei della vittima. Si sono difesi sostenendo che il rapporto sessuale fosse consenziente. Ed invece un video e le intercettazioni confermerebbe che la diciannovenne sarebbe stata costretta e picchiata dopo averla spinta a ubriacarsi alla Vucciria. La vittima si trova in una comunità ed è probabile che da lì si collegherà in video il giorno dell’udienza in cui si ritroverà faccia a faccia con gli indagati.