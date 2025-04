Palermo-Sudtirol, Dionisi ritrova Di Francesco: i convocati rosanero

Sono 23 i calciatori nella lista per il match dell'uno maggio

Ecco i calciatori del Palermo convocati per la partita contro il Sudtirol in programma giovedì 1 maggio alle 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”. Li ha resi noti tramite una nota ufficiale il sito web del club di viale del Fante. Tra le buone notizie per mister Dionisi c’è quella del rientro nella lista dei convocati di Federico Di Francesco.

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu