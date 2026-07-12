Palermo, sventato il furto di una bici elettrica in via Maqueda

L'intervento della polizia

PALERMO – La polizia ha sventato il furto di una bicicletta elettrica e denunciato un uomo, un 34enne senza fissa dimora, in una delle c.d. “zone rosse” istituite a Palermo, tra stazione centrale e la via Maqueda.

Intorno alle 22, una delle pattuglie impegnate in zona rossa ha notato un uomo, chino su una bicicletta elettrica, mentre armeggiava con una tronchesina sulla catena della bicicletta. Confuse e pretestuose le ragioni esposte dall’uomo che, in ultima analisi, ha dichiarato di avere smarrito la chiave del lucchetto e di aver quindi pensato di tagliare la catena, pur non riuscendo a dimostrare di essere il proprietario del mezzo.

I poliziotti hanno, quindi, raccolto informazioni circa il reale proprietario fino a raggiungerlo in un’abitazione limitrofa: l’uomo, studente universitario di medicina attualmente in Italia per un progetto Erasmus, ha dimostrato di essere il proprietario del mezzo ed ha raccontato di averlo lasciato su via Maqueda, assicurandolo con una catena, qualche ora prima. Solo a quel punto il fermato ha ammesso di aver tentato il furto ed è stato denunciato.