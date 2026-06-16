Segnalata una donna alla prefetura

PALERMO – Tenta di entrare al Tribunale per i minorenni di Palermo con due dosi di droga nella borsa, segnalata una donna di 37 anni alla prefettura. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del reparto servizi magistratura – sezione tribunali, con i militari della stazione Resuttana Colli.

L’attenzione dei militari impegnati nel filtraggio degli accessi, ha permesso di intercettare la droga prima che venisse introdotta negli uffici giudiziari. Protagonista della vicenda è una 37enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine, che si era recata presso la struttura per un colloquio con la procuratrice per i minorenni nell’ambito di un procedimento penale.

Due dosi di hashish nella borsa

Durante l’ispezione della borsa i carabinieri hanno trovato due dosi di hashish che sono state sequestrate. La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative mentre la donna, è stata segnalata alla Prefettura del capoluogo quale assuntrice di sostanze stupefacenti per uso personale.