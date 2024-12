Vittima un bengalese accoltellato alla Vucciria

PALERMO – Tentato omicidio aggravato dai futili motivi. È l’accusa contestata al turista americano Joseph Decker. Il giudice per le indagini Carmen Salustro ha convalidato l’arresto dello studente americano fermato nei giorni scorsi.

Pericolo di fuga del turista americano

Sarebbe stato il ventitreenne a colpire con diverse coltellate un ventinovenne bengalese alla Vucciria. Il giudice nel provvedimento sottolinea la gravità del fatto, l’efferatezza del gesto e il pericolo di fuga dell’indagato trattandosi di un cittadino straniero a cui è stato comunque ritirato il passaporto.

Il gip sottolinea inoltre la necessità di proseguire nelle indagini per fare chiarezza su quanto è accaduto alla Vucciria. Nelle prossime ore arriverà a Palermo la madre dello studente in Legge che era in vacanza in città con due amici.

Il fermo in via Oreto

Sabato scorso era stato bloccato dagli agenti di una volante nella zona di via Oreto mentre danneggiava la vetrina di un negozio. Era ubriaco. Solo dopo gli investigatori hanno associato il suo volto a quello dell’aggressore immortalato da una telecamera mentre colpiva con diverse coltellate il bengalese in via dell’Argenteria.

Nelle ore precedenti c’era stata una rissa. Non si esclude che la vittima sia stata ferita per uno scambio di persona.