Palermo, torna il presepe vivente a Santa Maria di Gesù

PALERMO – Torna il presepe vivente allestito nel complesso monumentale del convento di santa Maria di Gesù, a Palermo, alle pendici del monte Grifone. Dal 3 al 6 gennaio sarà possibile visitare la rappresentazione intitolata “Il Verbo fatto carne nella via di Francesco.
Un luogo che dal 1426 ospita il convento francescano, divenuto simbolo della storia della città. A ospitare il presepe vivente sarà il chiostro cinquecentesco del convento, lì dove visse san Benedetto il Moro, co-patrono della città.
Un presepe recitato, con una rappresentazione scenica itinerante messa in scena da attori in costumi d’epoca, con quadri narrativi ispitati alla Natività ma riletti attraverso la spiritualità del poverello di Assisi, creatore del presepe.
Dal 3 al 6 gennaio, la rappresentazione si terrà ogni mezz’ora con inizio dalle 17.30 fino alle 19.30. Ingresso gratuito, capienza massima a rappresentazione di 100 persone. E’ possibile prenotare mediante la piattaforma Eventbrite.