Palermo, al via la seconda edizione del “Siamo Aquile Padel Tour”

In palio tanti premi a tinte rosanero

PALERMO – Comincia la seconda edizione del “Siamo Aquile Padel Tour”, il torneo Federale FITP-TPRA di Padel organizzato grazie alla partnership tra il Palermo calcio e Padel Nuestro Palermo. Il torneo sarà una competizione intercircoli che si svolgerà tra giugno e luglio, con fasi finali nel mese di settembre, in otto tra i più importanti impianti cittadini. Tre le categorie in gara: doppio maschile TPRA; doppio femminile TPRA; doppio misto TPRA Under 18 / Over 45.

In palio diversi premi a tinte rosanero. Dai biglietti di Tribuna per assistere ad una gara al “Barbera”, ai gagliardetti e palloni Palermo FC autografati, fino a borsoni gara Palermo FC ed altri premi esclusivi offerti da Padel Nuestro Palermo. Tutti i circoli giocheranno con una maglia speciale personalizzata a tinte rosanero da indossare durante le gare del torneo.

A curare la partecipazione dei giocatori saranno tutti i circoli di padel coinvolti nel progetto.