Palermo, Trapani, Agrigento: tre giorni di selezione per il lavoro

Gli orari e i giorni del reclutamento

PALERMO– La filiale palermitana di Randstad, colosso olandese nel settore della ricerca, selezione e formazione delle risorse umane, organizza un “recruiting day” per mettere in contatto la domanda e l’offerta di lavoro in Sicilia, ed in particolare in tre province: Palermo, Trapani e Agrigento.

Dalle 9.30 alle 12.30 di martedì 26 marzo, presso la propria sede di Piazza Castelnuovo 35, Randstad aprirà le porte a donne e uomini in cerca di occupazione. Per partecipare all’iter di selezione che Randstad svolge per conto di realtà aziendali strutturate, occorre presentarsi al recruiting day portando con sé un curriculum aggiornato con le ultime esperienze maturate.

I profili professionali richiesti sono i seguenti: perito meccanico, perito elettronico, montatore meccanico, saldatore, operatore cnc, addetto al taglio laser e molatori, ingegneri. Ma anche: amministrativo, contabile, addetto al marketing, web designer, impiegato ufficio acquisti, commerciale settore F&B e settore Automotive. Ed ancora: addetto alle pulizie, addetto vendita, chef, cameriere di sala, banconista. Per maggiori informazioni è possibile contattare la filiale di Palermo al numero 0916090230 o all’email palermo@randstad.it