Palermo, travolse una turista polacca: omicidio stradale, patteggia la pena

Dopo l'incidente non prestò soccorso

PALERMO – Ha patteggiato una pena a 3 anni e mezzo per omicidio stradale. Il 13 maggio scorso Alfonso Terrana, 47 anni, travolse e uccise al volante della sua Smart una turista polacca.

Patrycia Bartosik, 31 anni, fu investita in corso Tukory. Terrana non si fermò a prestare soccorso. All’indomani si presentò al comando della polizia municipale. Il giudice per l’udienza preliminare Ivana Vassallo ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dall’avvocato difensore Marco Giunta, a cui ha prestato il consenso la Procura.

La donna, in vacanza a Palermo con il marito, era madre di un bambino piccolo. Ai familiari, parte civile con l’assistenza dell’avvocato Michele Calantropo, non resta che avviare una causa civile per ottenere un risarcimento dei danni.

Era notte quando la donna fu investita. Il marito chiamò i soccorsi, ma le sue condizioni erano disperate. La Smart fu rintracciata poco lontano dal luogo dell’incidente. Nella parte anteriore aveva gli evidenti segni dell’impatto. Terrana disse di non essersi accorto di avere travolto e ucciso la povera turista polacca.