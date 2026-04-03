Palermo, trovati 42 chili di hashish in un’auto al villaggio Santa Rosalia

Il ritrovamento della polizia municipale

PALERMO – Più di 42 chili di hashish nascosti in due grosse valigie sul sedile posteriore di una Lancia Ypsilon sono stati trovati dalla polizia municipale di Palermo a Largo Vincenzo Pandolfo, nel Villaggio “Santa Rosalia”. Gli agenti della municipale hanno notato un’auto in sosta con il vetro della porta anteriore sinistra spaccato. Dall’esterno era possibile osservare le valigie, sul sedile posteriore, che contenevano 453 panetti di sostanza stupefacente, avvolti nel cellophane con etichette con vari simboli.

Il proprietario dell’auto, è S.G. palermitano di circa 50 anni, dopo l’arresto per spaccio nell’ottobre scorso e un periodo di detenzione, si trova ai domiciliari in una struttura-comunità fuori Palermo. “L’attività svolta – dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello – dà il senso di quanta droga giri in città e, considerata la natura di quanto rinvenuto, di quanta ne giri tra i nostri giovani”.

“I panetti sequestrati sono stati trovati in uno dei quartieri dove sappiamo essere particolarmente radicato il fenomeno del traffico e dello spaccio di stupefacenti – conclude -. Sotto la direzione della procura sono in corso tutti gli accertamenti necessari per individuare i proprietari delle due valigie”.