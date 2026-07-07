Palermo, truffa un’anziana e sperona l’auto della polizia: arrestato

L'inseguimento della squadra mobile fino a Buonfornello

PALERMO – Un catanese di 40 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo dopo un inseguimento sulla A19, concluso nella zona industriale di Buonfornello dopo lo speronamento di un’auto della Polizia. L’uomo era fuggito a bordo di una Fiat Panda dopo uno stop intimatogli dagli agenti.

Durante la corsa ha gettato tra le sterpaglie un involucro contenente orologi e gioielli, subito recuperato. Le indagini hanno rivelato che i preziosi erano stati rubati poco prima a un’anziana a Palermo. L’indagato era entrato in casa della donna spacciandosi per un finanziere e convincendola a consegnare i beni con la scusa di un controllo antirapina. La refurtiva è stata restituita alla vittima, mentre l’uomo deve rispondere di truffa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.