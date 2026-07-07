 Palermo, truffa un'anziana e sperona la polizia: inseguito e arrestato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, truffa un’anziana e sperona l’auto della polizia: arrestato

violenza sessuale
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L'inseguimento della squadra mobile fino a Buonfornello
POLIZIA
di
1 min di lettura

PALERMO – Un catanese di 40 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo dopo un inseguimento sulla A19, concluso nella zona industriale di Buonfornello dopo lo speronamento di un’auto della Polizia. L’uomo era fuggito a bordo di una Fiat Panda dopo uno stop intimatogli dagli agenti.

Durante la corsa ha gettato tra le sterpaglie un involucro contenente orologi e gioielli, subito recuperato. Le indagini hanno rivelato che i preziosi erano stati rubati poco prima a un’anziana a Palermo. L’indagato era entrato in casa della donna spacciandosi per un finanziere e convincendola a consegnare i beni con la scusa di un controllo antirapina. La refurtiva è stata restituita alla vittima, mentre l’uomo deve rispondere di truffa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI