Accerchiato e rapinato a Ballarò: nel mirino un turista giapponese

L'uomo è stato bloccato a pochi metri da piazza Casa Professa

PALERMO – E’ stato accerchiato da cinque uomini che l’hanno minacciato e costretto a consegnare tutto ciò che aveva. Momenti da incubo per un turista giapponese rapinato ancora una volta nel centro storico. E’ successo a pochi metri da piazza Casa Professa, sulla strada che porta al cuore del mercato Ballarò.

Stava tornando in albergo

Erano da poco trascorse le 23 di ieri, lunedì 7 aprile, quando il turista stava percorrendo la via per fare rientro nel suo alloggio dopo avere fatto un giro in centro. A bloccarlo, in base a a quanto ha raccontato ai carabinieri giunti sul posto, cinque extracomunitari che l’hanno circondato.

La fuga e le indagini

Facendo intendere di essere armati si sono impossessati del suo borsello che conteneva soldi, documenti ed effetti personali. La vittima è stata costratta a consegnare anche il cellulare e un orologio. I malviventi sono poco dopo dati alla fuga per i vicoli e hanno fatto perdere le proprie tracce. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

L’uomo picchiato e rapianto del Rolex

Soltanto pochi giorni fa il maxi colpo in pieno centro città: in via lIbertà, a poca distanza dal Teatro Politeama, un uomo di 57 anni è stato picchiato e rapinato del suo Rolex dal valore di diecimila euro. In questo caso per la vittima è stato necessario il trasporto in ospedale.