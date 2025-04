Palermo, turisti minacciati con un coltello e rapinati: due colpi in centro

Momenti da incubo per un 30enne inglese e un 51enne polacco

PALERMO – Turisti ancora nel mirino dei rapinatori a Palermo. Due colpi sono stati messi a segno nella notte: il primo dalle parti di via Maqueda, l’altro vicino alla stazione centrale. Un trentenne inglese è stato accerchiato da quattro giovani in via Giuseppe D’Alessi, una stradina che porta in piazza Bologni.

È successo intorno alle 23, quando il turista stava tornando in albergo dopo avere trascorso la serata nel centro storico. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato bloccato e minacciato da un gruppo di giovani nordafricani che, facendo intendere di essere armati, l’hanno costretto a consegnare il cellulare e il portafoglio.

La fuga e le indagini

I quattro si sono poco dopo dati alla fuga tra i vicoli, facendo perdere le proprie tracce. Intorno alla mezzanotte è invece stato preso di mira un turista polacco di 51 anni, si trovava vicino alla fermata degli autobus regionali di via Tommaso Fazello, quando è stato minacciato con un coltello.

In questo caso ad entrare in azione è stato un rapinatore solitario che si è impossessato di un cellulare ed è poi scappato a piedi. Quando l’uomo ha lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al malvivente. Al vaglio, in entrambi i casi, ci sono le immagini delle telecamere.

I colpi nel centro storico

Pochi giorni fa due turisti pugliesi sono stati rapinati alla Vucciria e uno di loro è finito all’ospedale. Due pugliesi di 24 e 30 anni sono stati presi di mira in piazzetta Mezzani e sono stati derubati dei cellulari, uno di loro è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Buccheri La Ferla per un trauma al polso. Un altro colpo è stato messo a segno a Ballarò. In questo caso è stato rapinato un turista giapponese a poca distanza di piazza Casa Professa.