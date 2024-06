Palermo, ufficiale: Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo dei rosa

Contratto pluriennale per il nuovo dirigente dei siciliani

PALERMO – La notizia era nell’aria ed è il primo passo verso il nuovo ciclo in casa rosanero. Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Morgan De Sanctis.

“Il dirigente, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club rosanero con un contratto pluriennale. A De Sanctis il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge nella nota.

L’ex portiere di Napoli, Roma e Udinese prende il posto di Leandro Rinaudo, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Con De Sanctis arrivano nel capoluogo siciliano anche Giulio Migliaccio (ex centrocampista del Palermo) e Simone Lo Schiavo, entrambi collaboratori dell’ex ds della Salernitana ora in rosanero.