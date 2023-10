Palermo, strade chiuse per l’ultima giornata de “La Domenica Favorita”

La viabilità sarà rivoluzionata

2' DI LETTURA

PALERMO – Domenica 5 novembre si svolgerà l’ultima giornata de “La Domenica Favorita” e per permettere lo svolgimento sereno della manifestazione saranno chiuse alcune strade, così come stabilito dall’ordinanza 1439 del comune di Palermo.

Nel dettaglio prevede:

Piazza dei Quartieri (intera area): divieto di sosta con rimozione dalle 8.00 alle 15.00;

Chiusura al transito veicolare del viale Diana e del viale Ercole dalle 8.30 alle 15 e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza Niscemi: dal civico 14 al civico 26 ambo i lati, zona rimozione per riservare 15 posti auto a veicoli che espongono contrassegno per disabili;

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei Viali e strade di collegamento dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Chiusura al transito veicolare dalle 8.30 alle 15 nei seguenti tratti:

Via cd. Case Rocca – intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante;

Strade di collegamento tra i viali Diana ed Ercole (altezza piazzale dei Matrimoni);

All’interno del parco della Favorita – tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale della Favorita Duca degli Abruzzi, esclusi i bus navetta;

Viale Margherita di Savoia – tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone – strade senza uscita allo sbocco sul viale Margherita di Savoia e via Sebastiano Bosio (eccetto residenti);

Via della Favorita – divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King;

Largo Willy Brandt – tratto compreso tra via della Favorita e via Martin Luther King per i soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di via della Favorita, è consentito l’ingresso e l’uscita valido dalle 8.30 alle 14.30;

Divieti di sosta dalle ore 7.00 alle ore 15.00:

Piazza Castelforte (intera area interessata dalla rotatoria) e viale Ercole. Confermato, inoltre, il divieto di sosta esistente in viale Venere (tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civico 20).