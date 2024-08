Palermo, un altro weekend ‘bestiale’ tra violenza e incendi di rifiuti

La città nella morsa dei suoi problemi

PALERMO- Mentre tutta la città si riversa sulla spiaggia di Mondello per un’altra domenica rovente di bagni e sole, senza dimenticare l’acqua verde, altrove, in luoghi non troppo distanti, si vive ancora un weekend ‘bestiale’, ma non nel senso poetico della canzone di Fabio Concato.

L’allarme violenza

L’allarme violenza suona ancora forte in centro. Ci sono state due risse, nella notte tra venerdì e sabato: una nel cuore del mercato della Vucciria, l’altra in piazzetta Fonderia alla Cala. Nella prima, si sono scontrati due gruppi di giovani, una decina di persone in tutto: calci, pugni e lanci di oggetti che hanno provocato alcuni contusi e un ferito a una mandibola finito al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Nel secondo caso, la violenza ha coinvolto un altro gruppo di giovani, tra i locali di piazza Fonderia alla Cala, a pochi passi da via Chiavettieri. Anche qui si sono registrati alcuni feriti. Si tratta sempre degli stessi episodi, nella stessa zona. (foto d’archivio)

Emergenza rifiuti

D’altro canto, continua a restare a livelli altissimi l’emergenza rifiuti che attanaglia la città. Quella tra sabato e domenica è stata una notte di incendi allo Zen a Palermo. Il quartiere è invaso dalla spazzatura.

I roghi sono stati segnalati nelle vie Rocky Marciano e Fausto Coppi e hanno impegnato diverse squadre di pompieri. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono tornati nel quartiere per spegnere altri incendi.

Sos Palermo

Palermo è una città in emergenza: questo abbiamo raccontato nel nostro focus sui problemi. Alcune cose indubbiamente sono state realizzate, ma i problemi sembrano soverchianti. Sulla loro soluzione, oltre al resto, si gioca il giudizio sull’amministrazione Lagalla.