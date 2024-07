Ogni anno, con il caldo, torna. E ogni anno...

PALERMO- Succede sempre, con il caldo. L’acqua di Mondello diventa di un poco allettante colore verde. In realtà – come hanno sempre spiegato gli esperti – dovrebbe trattarsi, fino a prova contraria, dell’interazione tra il sole cocente e l’ecosistema che favorisce la proliferazione (innocua) di alghe unicellulari. Ma le reazioni, anche un poco sconcertate, non mancano.

Le domande dei bagnanti

Chi si tuffa vorrebbe un mare di colore azzurro e – se non lo trova – manda foto e proteste ai giornali, come accade ai lettori di LiveSicilia.it, sempre attenti nel rapporto con il loro quotidiano di riferimento. Anche sui social una delle domande più gettonate è: com’è l’acqua stamattina a Mondello?

Un’amica di queste pagine scrive via wa: “Stamattina non abbiamo potuto fare il bagno, perché l’acqua era di un terribile colore verdastro”. E manda alcune foto e un video, a corredo delle sue parole.

Benedetta ironia…

Ma c’è anche chi ironizza. Come un altro lettore che invia a Live una immagine costruita con l’intelligenza artificiale, con un cuoco che si adopera in una brodaglia smeraldina. Non c’è nemmeno bisogno di una didascalia.