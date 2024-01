Palermo, un mazzo di fiori per Fauzia sul banco del liceo 'Cassarò'

Il dolore per la ragazza scomparsa

PALERMO- Un mazzo di fiori nel suo banco. Così il liceo ‘Cassarà’ condensa le sue lacrime per la diciassettenne Fauzia, il cui corpo è stato ritrovato nel mare di Aspra. I compagni di scuola di Fauzia, questa mattina, hanno liberato dei palloncini bianchi, nel campetto dell’istituto, e si sono raccolti per ricordarla, per parlare, per darsi conforto. Un’assemblea di istituto, fissata prima della tragedia, ha affrontato il dolore di uno strappo immane. E quel mazzo di fiori sul banco. Un segno della vita e dell’affetto che non tramontano mai.