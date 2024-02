Palermo, una delegazione di “Esistono i diritti” incontra Tantillo

Il vertice con il presidente del consiglio comunale del capoluogo

PALERMO – Una delegazione del comitato “Esistono i diritti” ha incontrato a Palermo il presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, alla presenza dei consiglieri Alberto Mangano e Gianluca Inzerillo, per un esame della discussa vicenda che riguarda la trattazione della mozione circa la trascrizione dei bambini figli di coppie omogenitoriali. Tantillo ha annunciato che convocherà una conferenza dei capigruppo per lunedì in cui chiederà la calendarizzazione della mozione.

“Attendiamo il responso di lunedì – ha commentato Gaetano D’Amico, che faceva parte della delegazione – con rispetto e attenzione, ma preparati con le armi della non violenza usando il nostro corpo come strumento di dialogo”. Anche Eleonora Gazziano ha detto di essere “speranzosa nel ravvedimento della capogruppo di reputare procastinabili i diritti civili dei bambini che non hanno nessuna colpa su come i loro genitori hanno scelto di farli nascere”. “Questa città – ha aggiunto non si può dimostrare sorda davanti al riconoscimento dei diritti civili dei bambini. Farò quel che devo armata di speranza e di non violenza”.