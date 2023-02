Palermo, una Marina di libri sceglie come tema “il fascino dell’eresia”

La 14esima edizione dall'8 all'11 giugno a Villa Filippina

PALERMO – “Il fascino dell’eresia” è il tema della quattordicesima edizione di Una Marina di Libri, il Festival dell’editoria indipendente, che si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 giugno, a Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola, 18) a Palermo. Tante le novità previste, oltre alla presenza di importanti nomi della letteratura italiana e straniera, ci sarà spazio per eventi collaterali legati al mondo della cultura e dell’arte.

La manifestazione per il terzo anno consecutivo si avvarrà della direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, che così spiega la scelta del tema di quest’anno: “Non c’è autore, scrittrice o scrittore, che non sia portatore di una carica di eresia rispetto al pensiero corrente, rispetto al potere, rispetto alle convenzioni. Perfino la ribellione alla mafia è stata una forma, individuale e collettiva di eresia. L’eresia, anche quando ci disturba e ci infastidisce, esercita un fascino irresistibile. Soprattutto in tempi di micidiali pensieri comuni, di algoritmi perfetti che dettano vaste opinioni. Coltivare il fascino dell’eresia – conclude Savatteri – è oggi il modo disobbediente per tutelare la libertà di pensiero”.

Per Maria Giambruno, ideatrice e direttrice esecutiva di Una Marina di Libri, la scommessa di questa nuova edizione passa attraverso una formula che abbraccia il mondo della cultura declinata nelle sue varie forme. “Intanto, tra le tappe di avvicinamento – sottolinea Giuseppe Veniero, presidente del Ccn – c’è un appuntamento che ci sta molto a cuore: il 27 febbraio, alle 18, a Villa Filippina ricorderemo Nicola Bravo, ultimo presidente del Centro commerciale naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri, recentemente scomparso”.

L’incontro, promosso da Gemma Insalaco, moglie di Nicola Bravo, vuole ricordare l’animatore culturale noto e amato in città, cultore dell’arte e dell’ironia. “Lo ricorderemo come avrebbe voluto lui – aggiunge Veniero – con un bicchiere di vino e un sorriso sulle labbra”. Una Marina di Libri è organizzata dal Centro commerciale naturale piazza Marina & Dintorni), in collaborazione con Navarra Editore, Sellerio Editore, Libreria Dudi e Università di Palermo.