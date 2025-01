Vandali nel parcheggio del car sharing, auto con i vetri sfondati

Sono entrati in azione nell'area di piazzale Bruno Lavagnini

PALERMO – Le auto del servizio car sharing finiscono nuovamente nel mirino. Dopo i furti registrati negli scorsi mesi, i vandali sono entrati in azione nell’area di parcheggio di piazzale Bruno Lavagnini, dalle parti di via Notarbartolo.

Una delle Volkswagen Up messe a disposizione degli utenti per il noleggio è infatti stata trovata con i vetri posteriori sfondati. Chi è entrato in azione nella notte, ha colpito i finetrini riducendoli in frantumi, probabilmente tentando di rubare il mezzo.

L’allarme e le indagini

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.

Il furto, la fuga e lo schianto

I primi di gennaio, in piazza Castronovo, a Borgo Nuovo, un uomo è riuscito a scappare dopo essersi schiantato su un muro con l’auto appena rubata. Anche in questo caso era stato preso di mira un mezzo del servizio dell’Amat per il car sharing.

Nel mirino altre cinque auto

Pochi mesi prima, erano state cinque le auto AmiGo rubate dai parcheggi di piazzale Giotto, piazza Campolo, via Alcide de Gasperi e piazza Unità d’Italia. Erano state ritrovate nella zona di Borgo Nuovo dalle forze dell’ordine, tutte danneggiate. Lo scorso anno le auto del car sharing vandalizzate nel capoluogo siciliano sono state più di cinquanta.