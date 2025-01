Ruba un’auto del car sharing, ma la fuga finisce contro un muro

L'uomo ha abbandonato il mezzo dopo l'incidente

PALERMO – Il furto, poi la fuga e l’incidente. E’ successo in piazza Castronovo, a Borgo Nuovo, dove un uomo è riuscito a scappare dopo essersi schiantato su un muro con l’auto appena rubata. Ha preso di mira una Volkswagen up messa a disposizione dal servizio car sharing in città, poi ha manomesso la serratura e ha cercato di fare perdere le proprie tracce.

Le indagini

Una fuga rocambolesca, visto che una volta giunto nel quartiere Borgo Nuovo è uscito di strada provocando un impatto molto violento. L’auto ha riportato diversi danni, ma lui ha abbandonato il mezzo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi, ma dell’uomo nessuna traccia. I militari hanno avviato le indagini per rintracciarlo.

Fermati tre giovani

Non è la prima volta che i mezzi del car sharing finiscono nel mirino dei ladri. Lo scorso anno tre giovani sono stati bloccati dalla polizia dopo avere rubato una Lancia Y della società Amigo in via Giovanni Grasso. Sono scattate le ricerche da parte delle volanti di polizia. Grazie al gps il tragitto della vettura è stato seguito dalla sala operativa.

L’auto è stata prima rintracciata in centro, nella zona di via Roma, poi in corso Alberto Amedeo e in piazza Indipendenza. La Lancia è stata incrociata dall’auto della polizia in corso Tukory. Non distante i ladri sono finiti con la vettura contro altre automobili parcheggiate. I cinque giovani hanno abbandonato l’auto cercando di fuggire. Tre sono stati fermati e arrestati.