Palermo, vandali negli uffici dell’Amat nella notte del Festino

Vetri in frantumi e arredi distrutti

IN VIA ERNESTO BASILE

PALERMO – Sono stati danneggiati gli uffici dell’Amat in via Ernesto Basile, a Palermo, accanto alla cittadella universitaria. La struttura si trova in uno dei nodi di interscambio dei mezzi del trasporto pubblico di Palermo.

Il blitz nella notte

Nella notte del Festino i vandali sono entrati dentro gli uffici e hanno messo a soqquadro le stanze. La scoperta è stata fatta stamattina. Indagini in corso. Sono stati danneggiati server e pc i bagni e i distributori automatici di snack e bevande. Vetri in frantumi, distrutte sedie, arredi e sanitari. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.