Palermo, Vela Day: al Circolo Velico Sferracavallo lezioni gratuite

Dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo della vela

PALERMO – Lezioni gratuite di optimist e windsurf da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno al Circolo Velico Sferracavallo per il Vela Day 2024 promosso dalla Federazione Italiana Vela con il supporto di Kinder Joy of moving.

Un evento – che si svolge in contemporanea in tutti i circoli d’Italia – dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela.

Nel corso dei tre giorni (dalle ore 10.30 alle 13) bambini e ragazzi potranno cimentarsi in lezioni collettive gratuite di optimist e windsurf. Ogni lezione avrà la durata di un’ora. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero di cellulare: 3425040881.

La locandina dell’evento al CVSF

Anche quest’anno il Vela Day si articolerà in una serie di iniziative e attività pensate per coinvolgere il giovane pubblico in una festa dello sport e della natura. L’edizione 2024, inoltre, porrà un accento particolare sull’importanza della sostenibilità e della protezione dell’ambiente marino, con iniziative specifiche volte a sensibilizzare partecipanti e spettatori.

Per ulteriori informazioni sulle attività del Circolo Velico Sferracavallo basta visitare il sito www.circolovelicosferracavallo.it , contattare la segreteria al 3425040881 o inviare una mail a circolovelicosferracavallo@gmail.com.