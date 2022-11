Palermo-Venezia 0-0: reti inviolate dopo i primi 45′ LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e i lagunari

3' DI LETTURA

PALERMO – La squadra guidata da Eugenio Corini torna a calcare il manto erboso del “Renzo Barbera” in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo la sosta delle nazionali, i rosanero ospitano il Venezia di mister Paolo Vanoli, che arriva nel capoluogo siciliano con un solo punto ottenuto negli ultimi cinque incontri.

I lagunari si apprestano al match dall’ultimo posto in classifica, a causa della vittoria del Perugia sul Genoa prima del calcio d’inizio della sfida contro il Palermo. Proprio i siciliani, invece, si trovano al sedicesimo posto in classifica, in zona playout, con un totale di 15 punti ottenuti. La sfida, dunque, è un vero e proprio scontro diretto per allontanarsi dalle zone basse della graduatoria della serie cadetta.

Il tecnico di Bagnolo Mella schiera i rosa in campo con il solito 4-3-3, apportando alcune modifiche sulla linea difensiva. Tra i pali c’è Pigliacelli, mentre sulla corsia mancina è titolare Sala, con il terzino destro che sarà Mateju; accanto al centrale di destra Nedelcearu c’è Bettella al posto di Marconi. In cabina di regia il posto è sempre di Gomes, affiancato da Broh e Segre. Brunori guida il reparto offensivo, con ai lati Valente e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 18.00. Le squadre entrano in campo e dopo i soliti saluti di rito il primo pallone viene affidato ai siciliani che attaccano da sinistra verso destra in maglia rosa e pantaloncini neri. Il Venezia, invece, è in campo con il completo bianco. L’arbitro fischia e comincia il match del “Barbera”. Il primo tiro dell’incontro arriva dai piedi di Crnigoj che da fuori area prova a sorprendere Pigliacelli senza centrare la porta. Al 10′ Broh perde una palla velenosa davanti la propria area di rigore e Tessmann tenta la conclusione, anche questa volta imprecisa. Al 21′ ancora pericoloso il Venezia con un inserimento in diagonale di Johnsen dalla corsia mancina, Andersen riceve palla dal compagno e conclude in porta impegnando i guantoni di Pigliacelli.

Intorno al 35′ del primo tempo si abbassano i ritmi della partita e aumenta la gestione della palla di entrambe le squadre. Poche le occasioni da gol che hanno impensierito gli estremi difensori delle due compagini. Al 43′ Mateju scivola in area di rigore prima di spazzare via il pallone e serve un assist al bacio per Crnigoj che tutto solo calcia forte in porta trovando un super intervento di Pigliacelli. Pochi istanti dopo il Venezia fa partire un contropiede pericoloso sfidando in quattro contro tre i rosanero. Viene servito in area Johnsen che con una finta salta Nedelcearu e calcia in porta dal limite dell’area piccola. La respinta di Pigliacelli è decisiva nonostante il tiro ravvicinato, Mateju poi si immola subito dopo su un altro tiro ravvicinato e il risultato rimane sullo 0-0. Il Palermo, però, ha rischiato molto nell’ultima occasione del primo tempo. Subito dopo, infatti, il direttore di gara fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi.

IL TABELLINO

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Venezia, valevole per la 14a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 18:00.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 10 Di Mariano, 14 Broh, 18 Nedelcearu, 30 Valente, 37 Mateju, 48 Bettella. A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 34 Devetak, 54 Peretti, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

VENEZIA: 66 Joronen, 2 Wisniewski, 7 Zampano, 8 Tessmann, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Ceppitelli, 27 Candela, , 32 Ceccaroni (C.), 33 Crnigoj, 38 Andersen. A disposizione: 12 Oliveira Bertinato, 22 Sperandio, 6 Busio, 11 Novakovich, 13 Modolo, 16 Fiordilino, 21 Cheryshev, 25 Pierini, 30 Svoboda, 31 Ullmann, 36 Zabala, 47 St Clair. Allenatore: Vanoli.



Arbitro: Manganiello. Assistenti: Di Gioia – Lombardo. Quarto uomo: Meraviglia. VAR: Rapuano. AVAR: Paterna.

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Ceccaroni.