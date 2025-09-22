Palermo-Venezia: al via la vendita dei biglietti per la gara al “Barbera”

Il match è in programma martedì 30 settembre alle ore 20.30

Alle ore 16.00 di lunedì 22 settembre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. L’incontro è in programma martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito Vivaticket ;

; punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Palermo-Venezia: i prezzi dei biglietti

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** Centralissima 103 € 82 € 82 € – – Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € – – Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € – – Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € – 25 € Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 € Curve 22 € 18 € 18 € – 16 €

“–” Riduzione non disponibile

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto

** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto

*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nei settori di Gradinata Superiore Laterale

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (GIO 25/09 e VEN 26/09 – 10.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00).

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Il club rosanero raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.