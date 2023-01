Palermo, Verre e Tutino ad un passo. Si lavora anche sulle corsie

Il punto sul mercato rosanero in entrata e in uscita

3' DI LETTURA

PALERMO – A soli due giorni dal ritorno in campo, in casa Palermo le attenzioni rimangono rivolte al calciomercato. Domenica pomeriggio i rosa, nel match che aprirà il proprio girone di ritorno di Serie B, saranno ospiti del Perugia ma nel frattempo il ds rosanero Rinaudo è al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Corini.

Dopo aver chiuso una serie consistente di cessioni, il mercato rosanero è pronto ad entrare nel vivo anche per quanto riguarda le operazioni in entrata. Tra questo fine settimana e l’inizio della prossima, infatti, i rosa potrebbero accogliere due nuovi innesti di caratura importante, che si aggiungerebbero al difensore uruguaiano Renzo Orihuela ufficializzato nella mattinata di ieri.

VERRE E TUTINO AD UN PASSO

I due nomi in entrata che, salvo clamorosi risvolti stile Azzi, potrebbero essere ufficializzati nei prossimi giorni corrispondono a Valerio Verre e Gennaro Tutino.

Per il centrocampista della Sampdoria, sceso in campo per un tempo nel match di Coppa Italia di ieri sera contro la Fiorentina, la trattativa sarebbe ormai praticamente chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, nelle prossime ore, dovrebbe svolgere le visite mediche per poter essere a disposizione di Corini a partire dall’inizio della prossima settimana. Centrocampista poliedrico, Verre andrebbe a rinforzare la mediana dopo lo stop di Stulac che lo costringerà ad un lungo recupero.

Ultimi dettagli da limare, invece, per l’attaccante del Parma che approderebbe in rosanero con la stessa formula di Verre ovvero prestito con diritto di riscatto. Anche in questo caso la trattativa sembrerebbe ormai chiusa e la fumata bianca definitiva potrebbe arrivare ad inizio settimana. Tutino, nello scacchiere tattico di Corini, sarebbe la “spalla” di Brunori nell’ormai collaudato 3-5-2 del tecnico di Bagnolo Mella.

AL LAVORO PER LE CORSIE

Per quanto riguarda il mercato in entrata si continua a lavorare anche sulle corsie, alla ricerca di un sostituto di Elia sul lato mancino e di Elia sulla destra. Sfumato Azzi approdato ufficialmente al Cagliari, i nomi sul taccuino di Rinaudo per la fascia sinistra sarebbero quelli di Martella della Ternana e Masciangelo del Benevento.

Rimangono distanti invece, per quanto riguarda il fronte destro, le piste legate a Seck del Torino e Molina del Monza: il giovane granata, sceso in campo nel match di Coppa Italia contro il Milan, non si muoverà fin quando non arriveranno nuovi innesti alla corte di Juric mentre per classe 1992 non si sarebbe andati oltre ad una manifestazione di interesse.

LE ULTIME CESSIONI

Accardi, Peretti, Devetak, Crivello e Floriano: cinque finora i movimenti in uscita ufficializzati dai rosa, volti a dare spazio a chi ha visto poco il campo e a liberare slot per nuovi innesti in entrata. Porte girevoli che, tuttavia, non si sono ancora fermate e che potrebbero portare presto a nuovi saluti verso altri lidi.

Tra gli ormai ex giocatori del Palermo si può aggiungere anche Edoardo Pierozzi, giovane scuola Fiorentina che in campionato ha racimolato soltanto ventisei minuti e che si può ritenere, di fatto, un nuovo giocatore del Como a cui la viola lo ha prestato fino al termine della stagione. Non si è ancora sbloccata, invece, la cessione di Doda all’Imolese così come quella di Lancini, per il quale sembrerebbe essersi raffreddato l’interesse del Cesena.