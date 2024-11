Nei marciapiedi un tappeto di vetro in frantumi

PALERMO – Auto vandalizzate nel centro storico a Palermo. Spaccati i vetri di vetture parcheggiate in via Trieste, traversa di via Roma e via San Nicolò degli Scalzi.

Palermo, vandali in azione

Nei marciapiedi un tappeto di vetro in frantumi. Sempre nella zona di via degli Scalzi, qualcuno la notte scorsa è riuscito a introdursi all’interno di un box e rubare dei motorini elettrici. Sugli episodi indaga la polizia.