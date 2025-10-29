Palermo, via libera dalla Regione alla modifica del piano commerciale

La firma dell'assessorato Territorio e Ambiente. Le reazioni

PALERMO – La firma da parte dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente del decreto con cui si conclude positivamente la valutazione ambientale strategica (VAS) dà il via libera alla modifica delle norme di attuazione del piano commerciale del Comune di Palermo.

Grazie a questo provvedimento, sarà possibile autorizzare l’insediamento di medie strutture di vendita fino a 2.000 metri quadrati anche nelle zone A, cioè nel centro storico e nelle aree di maggiore pregio urbano, con l’obiettivo di favorire la riqualificazione del tessuto economico e commerciale della città e attrarre nuovi investimenti privati.

A seguito di questa approvazione regionale, il Comune avvierà adesso la conferenza dei servizi entro 30 giorni, che si concluderà nei 45 giorni successivi, per acquisire tutti i pareri tecnici e ambientali necessari. Al termine di tale fase, sarà predisposta la delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva della modifica dell’articolo 5 del piano commerciale, che renderà pienamente operativa la nuova disciplina.

Lagalla: “Passo avanti per città che vuole crescere”

“Ringrazio la Regione siciliana, l’assessore Savarino e la commissione tecnica specialistica per l’impegno e la collaborazione istituzionale che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato. È un passo avanti per una città che vuole crescere nel rispetto dell’ambiente e delle regole, restituendo al centro storico una funzione economica vitale e sostenibile e dando la possibilità ad alcuni grandi assi della città di cambiare ulteriormente volto”, ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“L’approvazione della modifica dell’art. 5 diventa adesso più vicina – commenta Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo – Tra pochi mesi, completato l’iter della conferenza dei servizi, sarà il consiglio comunale a dover dare il via libera definitivo. Ci auguriamo, dopo l’ok della Regione, di poter presto rivedere via Roma piena di negozi”.

Varchi: “Mai più saracinesche abbassate”

“Mai più saracinesche abbassate nel centro storico. Queste arterie, in special modo la via Roma, potranno tornare ad essere un centro commerciale naturale, vivo e attrattivo”. Così in una nota il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, che plaude al via libera da parte della Regione.

“Oggi è una giornata importante per Palermo. L’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, guidato dall’onorevole Giusi Savarino, che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti della città, ha espresso parere favorevole e pubblicato il decreto relativo alla Variante generale al Piano regolatore concernente il Piano di programmazione urbanistica del settore commerciale, presentato dal Comune di Palermo. Un passaggio fondamentale che consentirà di ridisegnare le regole per gli esercizi commerciali nel centro storico – conclude – con particolare riferimento alle dimensioni dei negozi”.