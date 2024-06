L'allarme del sindacato Filcams Cgil

PALERMO – Un nuovo episodio di violenza si è verificato la notte scorsa nella zona di Falsomiele, a Palermo, dove una guardia giurata ha subito un’aggressione da parte di un gruppo di uomini incappucciati. Lo denuncia la Filcams Cgil Palermo.

L’aggressione

Gli aggressori lo hanno brutalmente ferito a sangue e derubato della pistola di ordinanza. La guardia è riuscita a chiamare i soccorsi e a raccontare l’accaduto ai carabinieri intervenuti sul posto. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto alle cure necessarie per le ferite riportate.

L’allarme della Filcams Cgil

“Questo episodio – dicono il segretario generale Filcams Giuseppe Aiello e il segretario provinciale Manlio Mandalari, con delega al settore vigilanza privata, che esprimono solidarietà e vicinanza al lavoratore, augurandogli una pronta e completa guarigione – purtroppo non rappresenta un caso isolato”.

“Rischi sempre maggiori”

Negli ultimi mesi si sono intensificati i casi di aggressioni e di violenze ai danni delle guardie giurate. “Le condizioni di lavoro delle guardie giurate, spesso in servizio da sole, in zone isolate e senza adeguato supporto, espongono questi lavoratori a rischi sempre maggiori”, aggiungono Aiello e Mandalari

In risposta a questa escalation di violenza, la Filcams Cgil Palermo chiede un immediato intervento agli enti preposti per rafforzare i presidi delle forze dell’ordine deputati al controllo del territorio, che garantiscano anche una maggiore sicurezza delle guardie giurate in servizio. Contestualmente, il sindacato chiede un maggiore controllo sugli istituti di vigilanza presenti sul territorio, per verificare che le comunicazioni radio e l’assistenza siano sempre adeguate e funzionanti.

“Considerata la situazione di pericolo dilagante – sollecitano Aiello e Mandalari – è quanto mai necessario il ripristino delle pattuglie composte da due guardie giurate. In assenza di un’azione concreta e tempestiva, il rischio è che episodi come quello avvenuto a Falsomiele diventino sempre più frequenti”.