Palermo, ancora chiusi i cancelli di Villa Trabia ma la riapertura è vicina

Operativo solo l'ingresso di via Salinas

PALERMO – Palermo aspetta la riapertura dei cancelli di villa Trabia. Quegli ingressi che sono chiusi da mesi e sui quali tantissime persone, passando per via Marchese Ugo e per via Damiani Almeyda, si interrogano ogni giorno chiedendosi quando torneranno alla normalità. Perché l’unico accesso disponibile, da quattro mesi ormai, è rimasto quello di via Antonino Salinas: troppo penalizzante per un’area verde così importante per Palermo.

Per capirlo basta recarsi davanti al cancello di via Marchese Ugo (quello accanto alla scuola delle Ancelle, ritratto in foto) e vedere che, nell’arco di un’ora, ragazzi e anziani, palermitani e turisti, arrivano davanti all’ingresso, si fermano e provano a spingere – invano – l’inferriata. Niente da fare, perché la cancellata arrugginita è incatenata e bloccata. Qualcuno, nell’attesa che i cancelli vengano rimessi a posto, ha scelto di aggirare l’ostacolo utilizzando una piccola “porticina segreta” che si trova nei pressi del cancello principale: ma non può essere questa la soluzione per accedere a una delle ville più ammirate della città.

I lavori all’interno della Villa

Ma perché i cancelli sono bloccati? Il motivo non è legato alla mancanza di personale, dato che gli stessi addetti prima riuscivano ad occuparsi dei due ingressi. I problemi, semmai, sono rappresentati da “lavori interni che si stanno svolgendo all’interno della Villa – spiega l’assessore al Verde Pietro Alongi – e in particolare sui due cancelli, sia quello storico di via Marchese Ugo che quello di via Damiani Almeyda. Si stanno effettuando alcune verifiche”.

“Riapertura entro febbraio”

La riapertura del cancello di via Marchese Ugo era stata calendarizzata per fine ottobre, cioè poche settimane dopo la sua chiusura. Si sono già accumulati tre mesi di ritardo ma adesso la ripaertura sembra vicina. “I tecnici confermano che entro febbraio potremo riaprirli tutti e due” rassicura Alongi, annunciando anche che “l’amministrazione comunale è al lavoro anche per l’intitolazione della Villa alla memoria di Ninni Cassarà”.